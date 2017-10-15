Атамбаев заявил, что ему предлагали 20 млн долларов за поддержку Бабанова

"Ко мне приходит зарубежный олигарх и предлагает 20 млн долларов, чтобы поддержал Бабанова", - сказал 15 октября президент Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов после голосования. Его спросили, почему президент поменял свое мнение об одном из кандидатов.

"Про Омурбека Бабанова отвечу так, я привык отвечать честно. Я думал, это будет президент Кыргызстана, хороший президент. Я давно знаю Бабанова, с 2005 года. Расскажу историю наших отношений: наши жены как две сестры дружили всегда: как старшая и младшая сестры. Когда стал премьер-министром в 2007 года, он из моего дома, конечно же, не выходил. Когда я ушел с поста премьер-министра, он пропал на 3 года до 2010 года. В 2010 году он появился, он умеет обаять человека красивыми глазами и сладкими словами. С 2010 года, не буду скрывать, я всячески помогал и прикрывал от проблем. Могу сказать открыто, когда он пришел с просьбой реструктуризации долга в России по цементному заводу на 15 млрд сомов, я этот вопрос решил через Дмитрия Медведева, документы есть. Когда я сказал, почему не достраиваешь торговый центр, тут же был стадион, зачем тогда загубил стадион, и там помог получить 2 млрд сомов. Бабанов только в этом году бывал у меня дома, наша семья и весной, и летом кушала клубнику, малину с бабановского хозяйства рядом с домом", - сказал он.

Как сообщил президент, ситуация изменилась 1,5 месяца назад. "И вдруг 1,5 месяца назад Бабанов меня поливает грязью, он называл меня "аби", по-турецки это обозначает старший брат, восхвалял. Бабанов, который восхвалял, который говорил, вашу дорогу продолжу, вдруг идет не той дорогой, более того, ко мне приходит зарубежный олигарх и предлагает 20 млн долларов, чтобы поддержал Бабанова. Я сказал, что есть вещи, которые не продаются и ,когда начали вскрываться вещи, когда ясно, что подготовка к беспорядкам, я знаю, откуда финансируется. Я обманываюсь, я человек доверчивый, народ Кыргызстана тоже как я", - сказал он.

"Я никому не позволю топтать меня, не позволю топтать мою страну и продавать заранее", - заявил А.Атамбаев.

"Когда проезжаю по Чую на Иссык-Куль, я вижу, как за 40 лошадей продали половину Чуйской долины. За 40 млн долларов еще, наверное, больше отдадут. Пусть народ сам выбирает, кого выберут, того выберут. За каждое слово я готов ответить в суде и перед Богом, потому что я сам все эти годы "Бабанчика" прикрывал, не буду скрывать, силовики мне уже в 2011 году говорили, что его место в другом месте, но я - человек, которого легко обмануть и я - человек, который прощает тех, кто меня предавал. Многие меня предают и я их снова поднимал. Но, я думаю, надо прощать, Бог накажет любого подонка сам, я готов отвечать сам за слова, вся наша продажная оппозиция и политиканы, я готов ответить в любом суде", - сказал он.

Источник: for.kg