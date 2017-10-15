На выборах в Кыргызстане лидирует Жээнбеков

Стали известны предварительные результаты президентских выборов в Кыргызстане. По данным сайта ЦИК Кыргызской республики, лидирует кандидат Сооронбай Жээнбеков, передает Zakon.kz.

Как указано на сайте ЦИК КР, по состоянию на 20.40 по местному времени за Жээнбекова отдали 824 529 голосов. За Бабанова проголосовали 512 619 избирателей. На третьем месте Адахан Мадмумаров с 99 761 голосами. Данные по количеству проголосовавших обновляются.

Сооронбай Жээнбеков родился в 1958 году в селе Тельман Ошской области. В 1983 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности зооинженер, а в 2003 году - экономический факультет Киргизского аграрного университета по специальности "бухгалтер". Является государственным советником второго класса. В апреле 2016 года Сооронбай Жээнбеков избран премьер-министром Кыргызской Республики. В августе 2017 года он подал в отставку и баллотировался на пост президента Кыргызстана.

Фото Sputnik Кыргызстан