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СМИ: Джигарханян заявил, что жена пыталась убить его ради денег

15 октября 2017, 23:21

В отношениях актера и пианистки произошел разлад.

Актер Армен Джигарханян, об исчезновении которого заявила в правоохранительные органы его супруга Виталина Цымбалюк-Романовская, нашелся в больнице. Артист отказывается общаться с супругой и написал на нее заявление в полицию.

Актёр якобы обвинил Виталину в попытках его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом, утверждает Life. По данным телеграм-канала Mash, Джигарханян уже написал заявление в полицию. Портал уточняет, что актер за последние несколько лет переписал на супругу все, что ему принадлежало.

Ранее стало известно, что жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию Москвы с просьбой о помощи. Она заявила, что ее супруг несколько дней назад после семейной ссоры ушел с друзьями в неизвестном направлении, а в ответ на один из звонков пообещал убить ей.

Позже жена Джигарханяна нашла его в больнице, куда актера доставили в тяжелом состоянии. Однако встречаться с супругой артист отказывается.

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС


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