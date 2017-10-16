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Гламурная модель откусила ухо водительнице, с которой поцапалась на дороге

16 октября 2017, 00:34

Суд присяжных признал модель виновной в причинении тяжкого вреда здоровью.

27-летняя модель Хлоя Хаммонд была заключена под стражу после драки на дороге в центре Лондона, сообщает The Sun. Девушка набросилась на 56-летнюю Джули Холлоуэй, которая сделала ей замечание за использование телефона за рулём, и откусила ей ухо.

Конфликт Хлои и Джули произошёл в марте этого года. Жертва рассказывает, что до сих пор не может прийти в себя от шока, пишет Лайф.

"Я была в таком шоке, я не могла поверить, что человеческое существо может откусить чьё-то ухо. Мне пришлось сделать операцию, и я неделю провела в больнице из-за инфекции"

В полиции Хлоя Хаммонд утверждала, что жертва колотила её автомобиль и повредила стекло, а также обозвала её саму ботоксной ***. Девушка также пыталась отрицать, что кусала Джули Холлоуэй за ухо, но после предоставленной видеозаписи была вынуждена признать вину.

Суд присяжных признал модель виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор по её делу будет оглашён 23 ноября, до этого момента Хлоя будет оставаться под стражей. Кусачей девушке грозит от 6 до 12 лет лишения свободы.


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