Умер актер Дмитрий Марьянов

Российский актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни, передает РЕН.TV.

Марьянов, предположительно, скончался из-за отрыва тромба, пишет Лайф. Отмечается, что Дмитрий отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне. Утром он пожаловался на здоровье своим друзьям — рассказал, что у него болят нога и спина. Спустя несколько часов ему стало хуже. Он упал и потерял сознание.

В скорой помощи, куда позвонили друзья Марьянова, заявили, что "сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно". Тогда товарищи повезли актёра в больницу самостоятельно, однако он скончался по дороге.

Известность Дмитрий Марьянов получил после роли в своем первом фильме «Выше радуги», вышедшем на экраны в 1986 году. С 1994 года он входил в состав труппы театра «Ленком», участвовал в таких спектаклях, как «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Он также снимался в фильмах и сериалах, играл в музыкальном спектакле «Квартета И» «День радио».

Фото Алмаза Толеке