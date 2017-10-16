США и Южная Корея начали крупные учения возле Корейского полуострова

Как сообщает YTN, в портах Южной Кореи находятся также атомные подводные лодки США "Тусон" и "Мичиган". В этой связи YTN не исключает, что КНДР в ответ на эту демонстрацию силы может провести очередное испытание баллистических ракет.

Как говорится в распространенном ранее сообщении Седьмого флота США, учения проводятся под кодовым названием MCSOFEX. Помимо атомного авианосца, в американскую ударную группу на учениях вошли эсминцы типа "Арли Бёрк" под названиями "Stethem" (DDG-63) and the "Mustin" (DDG-89).





По данным информационного агентства Рёнхап, совместно с военными кораблями и авиацией Южной Кореи, включая корабль с системой раннего обнаружения "Иждис" и противолодочный самолет P-3 "Orion", ударная группа США будет отрабатывать учебные маневры в Японском море. Мобилизованы также истребители F-15K, FA-18 и A-10, а также вертолеты "Апач" AH-64E, Lynx и AW-159 "Wild Cat".





За передвижениями войск в Северной Корее, как отмечает Рёнхап, будет следить созданный на базе "Боинга" самолет боевого управления и целеуказания с радарной системой JSTARS.



