Найдено эффективное средство от старения
16 октября 2017, 11:06
Белки важны для поддержания функции кровеносных сосудов, их потеря провоцирует развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции.
Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв определили молекулярный механизм, который определяет продолжительность жизни червей и млекопитающих. Оказалось, что животные, имеющие в организме высокий уровень определенных белков, живут дольше и в меньшей степени страдают от возрастных заболеваний, сообщает lenta.ru.
Специалисты обнаружили, что повышение или уменьшение концентрации белков, называемых Kruppel-подобными факторами транскрипции (KLF), позволяет продлевать или сокращать жизнь круглых нематод Caenorhabditis elegans. Эти соединения регулируют активность генов, подавляя их экспрессию — процесс, когда информация, содержащаяся в ДНК, используется для синтеза биополимеров. KLF есть не только у червей, но и у млекопитающих, включая человека.
С возрастом уровень KLF снижается. Учитывая, что эти белки важны для поддержания функции кровеносных сосудов, их потеря провоцирует развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции. Kruppel-подобные транскрипционные факторы контролируют аутофагию — уничтожение дефектных клеток, их органелл и побочных продуктов жизнедеятельности самим организмом. В противном случае происходит накопление клеточного «мусора» и токсичных веществ, что сокращает жизнь.
Фото: Paul Sancya / AP
Фото: Hi-News.ru
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