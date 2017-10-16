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В Кыргызстане разыскивают особо опасного террориста

16 октября 2017, 11:20

Он является активным приверженцем радикальных идей – занимался вербовкой и отправкой рекрутов в ряды ИГИЛа* в Сирию.

МВД Кыргызстана разыскивает гражданина России — Абдуолимов Шакиржон Толкунбаевич, 1974 года рождения, уроженеца села Иски-Ноокат Ноокатского района Ошской области, сообщает Knews.kg.

Абдуолимов Ш.Т. особо опасен. Является активным приверженцем радикальных идей – занимался вербовкой и отправкой рекрутов в ряды ИГИЛа* в Сирию.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, имеет хорошую физическую подготовку (занимался боксом и тяжелой атлетикой), светлокожий, короткие черные волосы, носит бороду (возможно сбрил).

* Запрещенная организация в Казахстане

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