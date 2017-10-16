В Кыргызстане разыскивают особо опасного террориста
16 октября 2017, 11:20
Он является активным приверженцем радикальных идей – занимался вербовкой и отправкой рекрутов в ряды ИГИЛа* в Сирию.
МВД Кыргызстана разыскивает гражданина России — Абдуолимов Шакиржон Толкунбаевич, 1974 года рождения, уроженеца села Иски-Ноокат Ноокатского района Ошской области, сообщает Knews.kg.
Абдуолимов Ш.Т. особо опасен. Является активным приверженцем радикальных идей – занимался вербовкой и отправкой рекрутов в ряды ИГИЛа* в Сирию.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, имеет хорошую физическую подготовку (занимался боксом и тяжелой атлетикой), светлокожий, короткие черные волосы, носит бороду (возможно сбрил).
* Запрещенная организация в Казахстане
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