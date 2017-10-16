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Тенге начал неделю со значительного укрепления

16 октября 2017, 11:25

В обменниках цена одного доллара колеблется в диапазоне 334,5 - 335 тенге.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов на KASE составил 332,61 тенге, сообщает Zakon.kz.

Минимальная цена тенге на торгах составила 332,05, максимальная 333,05. Последняя сделка прошла на отметке 332,97 тенге. Объем торгов составил 23,2 миллиона долларов. В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE

По данным Kurs.kz, в обменниках цена одного доллара колеблется в диапазоне 334,5 - 335 тенге.

В конце прошлой недели средневзвешенный курс доллара по итогам обеих сессий составил 334,21 тенге.

Фото: liter.kz.

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