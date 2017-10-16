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Когда состоится инаугурация нового президента Кыргызстана

16 октября 2017, 11:42

Жээнбеков официально вступит в должность главы государства 1 декабря.

Сооронбай Жээнбеков официально вступит в должность главы государства 1 декабря. Об этом заявила член ЦИК Гульнара Джурабаева, сообщает ИА «24.kg».

Согласно Конституции, действующий президент Алмазбек Атамбаев должен сложить с себя полномочия не позднее 1 декабря (он принял управление страной именно в этот день в 2011 году).

В аппарате президента пояснили, что инаугурация может пройти и раньше. Сейчас определяют дату. Она будет окончательно утверждена после того, как ЦИК объявит официальные результаты голосования в течение 20 дней.

По предварительным данным, кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков набрал 54,77 процента голосов избирателей.

На втором месте Омурбек Бабанов с результатом 33,78 процента. Третье место у Адахана Мадумарова — 6,48 процента. За Темира Сариева проголосовали 2,56 процента избирателей. Замыкает пятерку лидеров новичок в большой политике - Таалатбек Масадыков. У него 0,63 процента голосов.

Остальные кандидаты не набрали и 0,5 процента голосов.

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Фото: Kursiv.kz

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