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ЦИК Кыргызстана получил данные с 98,2% участков

16 октября 2017, 13:12

У Жээнбекова – 54,81% голосов, у Бабанова – 33,74%

ЦИК Кыргызстана получил данные с 98,2% избирательных участков, обработаны 99% протоколов ручного подсчета голосов на выборах президента республики. Об этом заявила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова, сообщает РИА Новости.

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента. В них была задействована электронная система подсчета голосов в автоматическом режиме, однако для подстраховки ведется ручной подсчет голосов.

"Из семи участков из-за рубежа и трех участков в республике еще не пришла информация. Более 99% протоколов ручного подсчета получены в бумажном виде, имеются практически 100% графических копий бюллетеней", — заявила Шайлдабекова на пресс-конференции.

Глава ЦИК признала, что на ряде участков не сработали автоматические считывающие устройства (АСУ) по причине отсутствия связи, на ряде других использовались стационарные урны.

"Есть информация по ручному подсчету с 1270 участков", — заявила она.

Согласно данным ЦИК, кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков набрал 54,81% голосов избирателей, за его ближайшего соперника от оппозиции Омурбека Бабанова проголосовали 33,74% избирателей.

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Фото: ca-portal.ru

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