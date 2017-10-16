ЦИК Кыргызстана получил данные с 98,2% участков

ЦИК Кыргызстана получил данные с 98,2% избирательных участков, обработаны 99% протоколов ручного подсчета голосов на выборах президента республики. Об этом заявила глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова

В воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента. В них была задействована электронная система подсчета голосов в автоматическом режиме, однако для подстраховки ведется ручной подсчет голосов.





"Из семи участков из-за рубежа и трех участков в республике еще не пришла информация. Более 99% протоколов ручного подсчета получены в бумажном виде, имеются практически 100% графических копий бюллетеней", — заявила Шайлдабекова на пресс-конференции.





Глава ЦИК признала, что на ряде участков не сработали автоматические считывающие устройства (АСУ) по причине отсутствия связи, на ряде других использовались стационарные урны.





"Есть информация по ручному подсчету с 1270 участков", — заявила она.





Согласно данным ЦИК, кандидат от правящей партии Сооронбай Жээнбеков набрал 54,81% голосов избирателей, за его ближайшего соперника от оппозиции Омурбека Бабанова проголосовали 33,74% избирателей.



