Toyota построила электрокар для людей в инвалидной коляске
16 октября 2017, 13:59
Компания Toyota Motor Corporation продолжает рассекречивать новинки, дебют которых состоится в рамках автосалона в Токио-2017.
Повторимся, концептуальный прототип Toyota Concept-愛i Ride – это один из самых маленьких автомобилей, чтобы показать двери Gullwing, и они были установлены не только для того, чтобы сделать концепцию более интересной, но и для удобства доступа в кабину людей в инвалидной коляске.
Благодаря большому открытию дверей концепта Toyota Concept-i Ride, пассажиры могут довольно легко войти и выйти из автомобиля. В то же время, прототип Toyota Concept-i Ride – это электрокар, способный разместить два человека.
Откройте дверь, и сиденье с электроприводом автоматически соскользнет к входу, что облегчит посадку с кресла-коляски на сиденье автомобиля. В заднем отсеке достаточно места для хранения сложенной инвалидной коляски.
В салоне электрического концепта Toyota Concept-愛i Ride нет рулевого колеса – здесь используется джойстик, который также включает в себя функции ускорителя и тормоза. В оснащение прототипа входят инновационные системы парковки.
Концептуальный прототип Toyota Concept-i Ride имеет длину кузов 2 500 миллиметров. Ширина и высота автомобиля – 1 300 и 1 500 миллиметров соответственно. Колёсная база – 1 800 миллиметров. Заявленный запас хода – до 150 километров.
Также стоит отметить, что в передней и задней части концептуального электрокара имеются специальные панели, которые способны отображать ту или иную информацию.
Повторимся, публичная премьера электрического концепта Toyota Concept-愛i Ride состоится 25 октября, в рамках автосалона в Токио-2017.
Via livecars
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