Aston Martin снял крышу с DB11

Компания Aston Martin официально представила DB11 Volante – открытую версию своей первой за долгое время по-настоящему новой модели. От купе, дебютировавшего весной прошлого года в Женеве, кабриолет с точки зрения дизайна отличается, главным образом, мягким восьмислойным верхом, который убирается за 14 секунд и поднимается за 16 секунд на скоростях до 50 км/ч. Благодаря новой платформе DB11 Volante стал на 26 кг легче и на 5% жестче своего предшественника DB9 Volante, а новая конструкция механизма складывания крыши позволила увеличить объем багажного отсека на 20%.





Если для купе DB11 доступно два мотора – 5,2-литровый 608-сильный твин-турбо V12 собственной разработки Aston Martin и 4,0-литровый 510-сильный битурбо V8 от Mercedes-AMG, то для кабриолета пока предложили только «мерседесовский» агрегат. С ним Volante разгоняется до 100 км/ч за 4,1 секунды – на 0,1 секунды медленнее закрытой двухдверки, но имеет такую же максимальную скорость – 300 км/ч. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым автоматом и системой контроля вектора тяги.





По оснащению существенной разницы между купе и кабриолетом нет, при этом DB11 Volante стал первым в истории открытым Aston Martin, у которого на заднем ряду имеются крепления ISOFIX. Поставки покупателям начнутся во втором квартале 2018 года. В США кабриолет будет стоит $216,495 – на 17,5 тысяч дороже купе.



