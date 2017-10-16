Известная исландская певица обвинила режиссера в домогательствах

Известная исландская певица и актриса Бьорк рассказала, что в свое время подверглась сексуальным домогательствам со стороны датского кинорежиссера, с котором она работала. По словам Бьюрк, на признание ее вдохновили рассказы женщин, к которым приставал голливудский продюсер Харви Вайнштейн

Когда же певица отвергла домогательства, то, по ее словам, режиссер наказал ее, создав для Бьорк репутацию человека, с которым трудно работать. Исполнительница рассказала, что не строила для себя далеко идущих планов в кино, поэтому смогла уйти из этой отрасли и со временем восстановиться после пережитого.





За свою карьеру Бьорк снялась в сего в трех художественных фильмах, при этом лишь один из них, "Танцующая в темноте", был снят датским режиссером Ларсом Фон Триером. Помимо этого, в 1994 году певица сыграла в фильме режиссера Роберта Олтмена "Высокая мода", хотя ее имя и не было упомянуто в титрах, сообщает Page Six. Эта картина была снята на принадлежащей раньше Харви Вайнштейну компанией Miramax.





Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился после того, как газета New York Times опубликовала материал, в котором продюсера обвинили в домогательствах к актрисам и сотрудницам киноиндустрии в обмен на помощь в карьере. После этого о приставаниях со стороны Вайнштейна рассказали сразу несколько звезд, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл. В результате продюсера уволили из основанной им компании Weinstein Company, а американская киноакадемия исключила его из своих рядов.





Сам Вайнштейн считает скандал инспирированным его собственным братом Бобом с целью получить контроль над их компанией.