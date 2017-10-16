Известная исландская певица обвинила режиссера в домогательствах
16 октября 2017, 15:27
Исполнительница рассказала, что не строила для себя далеко идущих планов в кино, поэтому смогла уйти из этой отрасли и со временем восстановиться после пережитого.
Известная исландская певица и актриса Бьорк рассказала, что в свое время подверглась сексуальным домогательствам со стороны датского кинорежиссера, с котором она работала. По словам Бьюрк, на признание ее вдохновили рассказы женщин, к которым приставал голливудский продюсер Харви Вайнштейн, сообщают Vesti.ru.
"Начав свою актерскую карьеру, я узнала, что мое унижение и роль жертвы сексуального домогательства были нормой для режиссера и сотрудников, которые содействовали этому и поощряли это. Я узнала, что режиссеры всегда и везде могут трогать и домогаться своих актрис, и в киноиндустрии это позволительно", — написала Бьорк.
Когда же певица отвергла домогательства, то, по ее словам, режиссер наказал ее, создав для Бьорк репутацию человека, с которым трудно работать. Исполнительница рассказала, что не строила для себя далеко идущих планов в кино, поэтому смогла уйти из этой отрасли и со временем восстановиться после пережитого.
За свою карьеру Бьорк снялась в сего в трех художественных фильмах, при этом лишь один из них, "Танцующая в темноте", был снят датским режиссером Ларсом Фон Триером. Помимо этого, в 1994 году певица сыграла в фильме режиссера Роберта Олтмена "Высокая мода", хотя ее имя и не было упомянуто в титрах, сообщает Page Six. Эта картина была снята на принадлежащей раньше Харви Вайнштейну компанией Miramax.
Скандал вокруг Харви Вайнштейна разразился после того, как газета New York Times опубликовала материал, в котором продюсера обвинили в домогательствах к актрисам и сотрудницам киноиндустрии в обмен на помощь в карьере. После этого о приставаниях со стороны Вайнштейна рассказали сразу несколько звезд, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл. В результате продюсера уволили из основанной им компании Weinstein Company, а американская киноакадемия исключила его из своих рядов.
Сам Вайнштейн считает скандал инспирированным его собственным братом Бобом с целью получить контроль над их компанией.
Фото: Afisha Bigmir
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883554-c118a921dc687f3623ed5ce1252e7074
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...