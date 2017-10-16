Союз профсоюзов Южного Казахстана провел совещание по латинскому алфавиту
16 октября 2017, 17:08
Председатель Координационного совета на юге призвал страну активно продвигать проект перехода на латиницу.
Многие люди поддерживают и комментируют последний пример латинского алфавита, представленного в столице. В связи с этим в Шымкентском центре профсоюзов Южного Казахстана состоялась встреча. Модаратором встречи выступил Председатель Координационного совета профсоюзов Южного Казахстана Гани Карабекова. Участники обменялись мнениями о переходе к латинскому алфавиту нашего родного языка, главного сокровища страны.
Кроме того, Председатель Координационного совета на юге призвал страну активно продвигать проект перехода на латиницу.
Председатель Союза профсоюзов Южного Казахстана Гани Карабеков:
- Все научные и технические достижения в мире написаны и распространены на латыни. Переход на латинский алфавит - один из способов не отстать в глобальном процессе развития. С этой целью Союз профсоюзов Казахстана, входящий в состав Федерации профсоюзов, интенсивно пропагандирует, что работники сферы образования должны начать переход к латинскому алфавиту и заняться этим вопросом на своих встречах и торжествах. Используйте латинский альфавит, чтобы повысить нашу конкурентно способность и вывести нашу страну на передний план из 30 стран!
До конца 2017 года должен быть принят единый стандартный вариант казахского алфавита новой графики. Казахский на латинице будет доступен и самому старшему поколению.
Английский, немецкий, французский в школах учили еще наши бабушки и дедушки. А значит, сложностей в написании казахских слов на латинице возникнуть не должно.
«Единый латинский алфавит казахского языка» планируется принять до конца этого года. До 2025 года на латиницу переведут периодику, документацию и названия улиц. Но прежде пройдет полный цикл образовательных мероприятий - от подготовки учителей до обучения всех категорий населения.
Фото: sputniknews.kz
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