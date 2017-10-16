Союз профсоюзов Южного Казахстана провел совещание по латинскому алфавиту

Многие люди поддерживают и комментируют последний пример латинского алфавита, представленного в столице. В связи с этим в Шымкентском центре профсоюзов Южного Казахстана состоялась встреча. Модаратором встречи выступил Председатель Координационного совета профсоюзов Южного Казахстана Гани Карабекова. Участники обменялись мнениями о переходе к латинскому алфавиту нашего родного языка, главного сокровища страны.





Кроме того, Председатель Координационного совета на юге призвал страну активно продвигать проект перехода на латиницу.





Председатель Союза профсоюзов Южного Казахстана Гани Карабеков:





- Все научные и технические достижения в мире написаны и распространены на латыни. Переход на латинский алфавит - один из способов не отстать в глобальном процессе развития. С этой целью Союз профсоюзов Казахстана, входящий в состав Федерации профсоюзов, интенсивно пропагандирует, что работники сферы образования должны начать переход к латинскому алфавиту и заняться этим вопросом на своих встречах и торжествах. Используйте латинский альфавит, чтобы повысить нашу конкурентно способность и вывести нашу страну на передний план из 30 стран!





До конца 2017 года должен быть принят единый стандартный вариант казахского алфавита новой графики. Казахский на латинице будет доступен и самому старшему поколению.





Английский, немецкий, французский в школах учили еще наши бабушки и дедушки. А значит, сложностей в написании казахских слов на латинице возникнуть не должно.





«Единый латинский алфавит казахского языка» планируется принять до конца этого года. До 2025 года на латиницу переведут периодику, документацию и названия улиц. Но прежде пройдет полный цикл образовательных мероприятий - от подготовки учителей до обучения всех категорий населения.

