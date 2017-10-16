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В Доме дружбы Караганды судья областного суда принял участие при обсуждении проекта нового алфавита

16 октября 2017, 17:43

Встречи по рассмотрению и обсуждению проекта нового алфавита в нашей области продолжаются.

В Доме дружбы собрались не только студенты и преподаватели, но ученые и лингвисты, представители сферы юриспруденции и областного общества «Қазақ тілі», передает пресс-служба Карагандинского областного суда.

Глава государства ознакомился с новым вариантом алфавита, теперь уже с наличием апострофов, что и стало предметом обсуждения в конференц-зале Дома дружбы, ведь использование латинской графики затронет все области жизнедеятельности.

Судья областного суда Марат Азбанбаев присутствует при обсуждении вопроса перехода на латиницу не впервые. Он считает, что в завершении формирования алфавита изменится не только графика, но и правила языка. И здесь, действительно, важно сохранить его звучание. Большую роль играет и восприятие языка: поэтому этот вопрос будет решаться ни одним месяцем или годом, зато труд будет совместным.

«Вся сфера права основана на латинской терминологии. Кроме того, фармацевтика, медицина, биология и многое другое тоже держатся на латинской графике. И когда говорим о переходе на новое начертание, мы говорим, по сути, и о приближении Казахстана к мировому стандарту», - дополнил в ходе встречи судья.

«Первый вариант алфавита, представленный Президенту, был составлен на основе диграфов, где специфические казахские буквы состояли из двух звуков. Но диграфы - это все же риск потерять своеобразность языка, а потому этот вариант решено было заменить», - отметил на встрече заведующий кафедрой «Казахский язык и литература» академии «Болашак» профессор Курмангазы Сембиев.

Встречи по рассмотрению и обсуждению проекта нового алфавита в нашей области продолжаются, а предложения и комментарии впоследствии отправятся в рабочую группу в столицу. Герои этих встреч заверяют: учитывается мнение каждого.




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