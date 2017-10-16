Мормоны намерены сотрудничать с правительством РК в части укрепления семейных ценностей

Рассел Нельсон выразил готовность на безвозмездной основе предоставить Казахстану около 250 кресел для людей с ограниченными возможностями.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) намерена сотрудничать с правительством Казахстана в укреплении семейных ценностей и межконфессионального согласия, передает Zakon.kz. Об этом сообщили сегодня в ходе встречи министра по делам религий и гражданского общества РК Нурлана Ермекбаева с президентом «Кворума двенадцати апостолов» Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Расселом Нельсоном.





По информации пресс-службы, во время встречи обсуждались вопросы укрепления межконфессионального и межрелигиозного диалога, а также вопросы сотрудничества по оказанию благотворительной и гуманитарной помощи нуждающимся.









Так, Н. Ермекбаев отметил важность поступательного развития доверительных отношений с Церковью и всеми другими религиозными объединениями Казахстана.





Церковь Иисуса Христа Святых последних дней во всем мире активно реализует гуманитарные программы по оказанию помощи людям независимо от религиозных, этнических и национальных принадлежностей.





Церковь предоставляет экстренную помощь в случае возникновения стихийных бедствий, проводит работу по обеспечению населения чистой водой, а также обеспечивает программу подготовки специалистов по реанимации новорожденных и в области зрения. Мормоны поддержали международную программу иммунизации от кори в 35 странах мира.





Еще одним благотворительным направлением является помощь инвалидам. В рамках этой программы, Рассел Нельсон выразил готовность на безвозмездной основе предоставить Казахстану около 250 кресел для людей с ограниченными возможностями.





Министр выразил благодарность за решение оказать гуманитарную помощь в виде предоставления казахстанской стороне инвалидных кресел-колясок. «Благотворительный характер деятельности Вашей Церкви несомненно является признаком открытости к развитию и укреплению доверительных отношений с нашей страной», - отметил глава ведомства в ходе встречи.





Министр по делам религий и гражданского общества в ходе беседы предложил наладить сотрудничество между Церковью Иисуса Христа Святых последних дней и благотворительным фондом «Уакып».





Напомним, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней основана в США в 1830 году. Штаб-квартира находится в г. Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В Казахстане действуют 35 миссионеров и зарегистрированы 2 Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, которые находятся в гг. Астане и Алматы. Мормонам запрещено употреблять алкоголь, кофе, чай (кроме зеленого).



