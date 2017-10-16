Бензин в Казахстан на этой неделе вернется и подорожает

С избавлением от дефицита топлива ожидается и повышение цен в краткосрочной перспективе.

Ситуация с ходовым бензином АИ-92 в Казахстане стабилизируют на этой неделе, заявил управляющий директор по развитию ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" Бахытжан Тасанбаев.

"По Астане реализация (бензина — прим.) свободная, в остатках более двух тысяч тонн АИ-92. При этом осуществлен импорт более двух тысяч тонн из России, дополнительно около 800 тонн бензина в пути. Реализация осуществляется в свободном режиме. Что касается Казахстана, в пути имеется 20 тысяч тонн бензина АИ-92. Учитывая, что в настоящее время проводится ремонт одного из заводов, требуется обеспечение импорта, то "ҚазМұнайГаз Өнімдері" законтрактовано 45 тысяч тонн импортного российского бензина, основные поставки которого будут осуществляться на этой неделе", — сказал Тасанбаев.

Он проинформировал, что в настоящее время литр АИ-92 стоит 157 тенге, однако не исключена вероятность корректировки цены с учетом большого объема импорта из России.

"Возможна коррекция от удельных весов казахстанского и российского продуктов. Цены зависят от казахстанских и российских цен, а также их баланса в поставках. "Потолок" я не могу ограничить, но не думаю, что это будут заоблачные цифры. В краткосрочной перспективе будет повышение", — добавил Тасанбаев.

С конца сентября по начало октября цены на ходовой бензин АИ-92 на разных автозаправках увеличились. Чуть позже этот же АИ-92 начал исчезать, за наличный расчет он уже был недоступен на большинстве автозаправок. Как отмечал министр энергетики Канат Бозумбаев, в ноябре-декабре ситуация, как и цены на бензин, стабилизируется.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Серикжан Ковланбаев