Генпрокуратура утвердила новые Правила приема граждан

Руководство Генпрокуратуры будет принимать граждан на личном приеме не реже одного раза в месяц, областей – раз в неделю.

С 9 октября 2017 года действуют новые Правила личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами органов прокуратуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Согласно Правилам, прием к руководству Генпрокуратуры, прокуратур областей и приравненных к ним будет осуществляться по предварительной записи. Заявку можно подать, позвонив в Call-центр (115) либо направив электронное заявление посредством порталов «115.kz» и «egov.kz», а также написав письменное обращение.

Запись производится по вопросам, входящим в компетенцию органов прокуратуры.

Руководство Генпрокуратуры будет принимать граждан на личном приеме не реже одного раза в месяц, областей – раз в неделю. При этом последние и прокуроры районов теперь обязаны принимать независимо от наличия их предыдущего ответа.

Остальные сотрудники, в том числе райспецпрокуроры, станут принимать ежедневно по мере необходимости, без записи.

Сотрудники прокуратуры, в чью компетенцию входит осуществление приема, будут вести его ежедневно в рабочее время с 9.00 до 18.30 часов согласно утвержденным графикам.

В органах внутренних дел, пенитенциарных и специальных учреждениях (следственные изоляторы, изоляторы временного содержания, спецприемники, приемники-распределители, гауптвахты) прием граждан проводится дежурными прокурорами по утвержденному графику, с которым можно ознакомиться в зданиях учреждений.

При необходимости прокуроры областей могут поручить прием заявителей своим заместителям.

Как и раньше, авторы обращений смогут лично участвовать в рассмотрении обращения и предоставлять материалы.

Сотрудники областных и районных прокуратур в случае оставления доводов заявления, принятого на личном приеме, без удовлетворения (отказные ответы) должны будут вручить заявителю ответ лично с разъяснением оснований отказа.

Правилами также определены основания отказа в записи на прием к руководству Генеральной прокуратуры. К ним относятся случаи:

- если лица, ранее были приняты или имеют ответ, соответственно, Генерального Прокурора и его заместителя;

- если рассмотрение обращений в соответствии с ч.1 ст.106 УПК относится к компетенции судов, а также по уголовным делам, направленным в суд;

- пропуска срока обжалования судебных актов;

- оспаривания судебных актов по делам, не предусмотренным ч.2 ст. 54 ГПК (по делам необязательной категории);

- обжалования судебных актов, которые не подлежат пересмотру в кассационном порядке по делам (ч.7 ст.429, ч.2 ст. 434 ГПК, ч.2 ст. 484 УПК).

Напомним, что граждане также имеют возможность записаться на прием к руководству Генеральной прокуратуры через Центр правоохранительных услуг.