Средняя цена АИ-92 по ЮКО составила 151 тенге

Руководитель ассоциации АЗС ЮКО Кайыпбек Камбаров считает рост цен на ГСМ закономерным процессом до достижения паритета с российскими ценами.

Средняя цена бензина марки АИ-92 в ЮКО составила 151 тенге 2 тиына, а дизельного топлива - 146 тенге 6 тиынов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя областного управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Батырхана Курмансеита.

«Запасы ГСМ в области на сегодняшний день составляют: АИ-80 - 355 тонн, АИ-92 - 5510 тонн, дизельное топливо - 4470 тонн. Этих запасов хватит на ближайшие 10 дней. Что касается цен, с сентября АИ-92 подорожал на 7%, а дизель - на 11%. Мы ежедневно сверяемся с районными акимами и ассоциацией АЗС области по ситуации с топливом», - сказал Батырхан Курмансеит.

В свою очередь, руководитель ассоциации АЗС ЮКО Кайыпбек Камбаров считает рост цен на ГСМ закономерным процессом до достижения паритета с российскими ценами.

«Когда в России АИ-92 стоил 150 тенге, у нас он стоил 90 тенге. Теперь стоимость там выросла до 200-220 тенге за литр. Наши цены, соответственно, тоже стремятся вверх. Тем более наш рынок ГСМ на 30% зависит от импорта», - заявил Камбаров.

Уровень запасов ГСМ прокомментировал и представитель крупнейшей сети АЗС в ЮКО - «Газпромнефть».

«На данный момент ни по одному виду топлива у нас дефицита нет. Все продается как по наличному, так и безналичному расчету», - сказал начальник участка АЗС «Газпромнефть» по ЮКО Алибек Умбеталиев.

Отметим, что в Шымкенте цены на литр самой ходовой марки бензина АИ-92 сложились следующим образом: в АЗС «Гелиос» - 158 тенге, в АЗС «Газпромнефть» - 156 тенге, в АЗС «TS» - 150 тенге.