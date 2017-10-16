Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В 309 км от Алматы произошло землетрясение

16 октября 2017, 19:53

Магнитуда составила 4,5.

Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 октября в 19 час 03 мин 08 сек по времени Астаны зафиксировала землетрясение, переает Zakon.kz.

«Эпицентр землетрясения расположен в 309 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4,5. Координаты эпицентра 40.42° с.ш. 77.04° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...