В 309 км от Алматы произошло землетрясение
Магнитуда составила 4,5.
Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 16 октября в 19 час 03 мин 08 сек по времени Астаны зафиксировала землетрясение, переает Zakon.kz.
«Эпицентр землетрясения расположен в 309 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4,5. Координаты эпицентра 40.42° с.ш. 77.04° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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