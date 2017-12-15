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Президент наградил Ахметжана Есимова

15 декабря 2017, 08:55

Также звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено Руслану Куатову и Жаксылыку Ушкемпирову.

Нурсултан Назарбаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" от 5 декабря 2017 года № 594, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, за выдающиеся достижения в экономическом, социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан высшая степень отличия - звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоена:

Есимову Ахметжану Смагуловичу - председателю Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»;

Куатову Руслану Туржановичу - менеджеру ТОО «Тенгизшевройл», Атырауская область;

Ушкемпирову Жаксылыку - руководителю КХ «Жақсылық», Жамбылский район Алматинской области.

Указ вводится в действие со дня подписания, то есть с 5 декабря.

Фото: kpp.kz


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