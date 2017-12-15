Всемирная неделя по повышению финансовой грамотности «Global Money Week» пройдет в Казахстане

Global Money Week (GMW) проходит ежегодно во многих странах мира и количество стран участниц неустанно растет. Если в 2015 году в GMW приняло участие 124 государства, то в 2017 уже свыше 140.

В Казахстане данное движение на протяжении 5 лет неустанно поддерживает «Банк Хоум Кредит», активно занимающийся развитием финансовой грамотности в странах своего присутствия.



Спустя всего четыре года после инициации масштабной программы по повышению финансовой грамотности среди населения страны «Банк Хоум Кредит» признан экспертом в области ответственного кредитования и финансовой грамотности Казахстана. Сегодня Банк активный участник-партнер ряда национальных проектов, таких, как «Финансовый лекторий», «Кредиты 22+» и «ISEED – социальное предпринимательство и образование», где банк провел серию мероприятий для студентов и школьников. Банк также входит в рабочую группу Ассоциации Финансистов Казахстана по разработке дорожной карты по повышению финансовой грамотности в стране.

Программа по повышению финансовой грамотности ориентирована на различные возвратные группы, в том числе школьников младших, средних и старших классов. Цель программы – повышение экономической и финансовой осведомленности населения, обучение правильному управлению финансами, а также способствование развитию общего экономического благополучия в стране.

В рамках программы также проводятся бесплатные семинары во всех 18 филиалах Банка Хоум Кредит по Казахстану. Регулярные семинары по финансовой грамотности и дни открытых дверей дали новый импульс развитию Программы. На сегодня знания по Программе повышения финансовой грамотности получили свыше 365 тысяч казахстанцев.

Одной из значимых составляющих Программы является традиционная поддержка международного движения Global Money Week, пропагандирующего значимость финансового образования с ранних лет.

Оно стремительно набирает популярность по всему Казахстану. Если ранее предложения принять участие в неделе повышения финансовой грамотности поступали непосредственно от организаторов, то сейчас учебные заведения сами изъявляют желание окунутся в атмосферу финансовой грамотности.

В марте 2018 года Банк Хоум Кредит проведет GMW в Казахстане в пятый раз. Постоянный рост количества учебных заведений республики, заинтересованных в участии в Программе, является высокой оценкой содержания и методологии программы Банка в целом. К слову заявление на участие в GMW 2018 еще до начала регистрации подали ряд казахстанских школ.

Справка: *Если Вы хотите, чтобы Global Money Week пришел и в Ваше учебное заведение, отправьте заявку на участие на электронную почту PR@homecredit.kz.