В 862 км от Алматы произошло землетрясение
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 15 декабря 2017г. в 05 час 48 мин 37 сек Алматинского времени (14 декабря 2017г. в 23 час 48 мин 37 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 862 км на юго-запад от г. Алматы на территория Афганистана.
"Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 36.80° с.ш. 71.12° в.д. Глубина 200 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет", говорится в сообщении.
Фото: Novinite.ru
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