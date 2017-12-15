Жители Акмолинской области сделали своеобразный подарок молодому поколению

Кабинет будет функционировать с целью воспитания подрастающего поколения патриотами Родины на основе любви и преданности к казахстанскому народу, культуре, традициям.

В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан и в рамках реализации Программы Елбасы Н.А. Назарбаева «Рухани жаңғыру», при инициативной поддержке ОФ «Uly Dala Global» и местных предпринимателей в средней школе №2 села Жаксы Жаксынского района состоялось открытие первого в области тематического кабинета – офиса «Рухани жаңғыру», передает управление внутренней политики Акмолинской области.

Перед торжественным открытием гостям и участникам мероприятия предоставилась возможность ознакомиться с выставкой декоративно-прикладного исскуства «Алтын қазына» и «Менiң Отаным - Қазақстан» экспозиция которой была посвящена сакральной географии и духовному наследию нашего региона.

Разрезав торжественную ленту церемонию открытия кабинета с приветственной речью начал аким района Канат Суюндыков.

Ученики-активисты представили гостям мероприятия кабинет, который был укомплектован умелыми и чуткими руками с душой, где каждый предмет интерьера сочетается с содержанием кабинета. В открывшемся кабинете собраны материалы по краеведению, создана зона «Буккросинг».

Кабинет будет функционировать с целью воспитания подрастающего поколения патриотами Родины на основе любви и преданности к казахстанскому народу, культуре, традициям, толерантности и миротворчества, неустанного стремления к знаниям, самосовершенствованию, гармонии жизни с высоким чувством ответственности и сопричастности к истории отечества, настоящему и будущему Независимого Казахстана, тем самым модернизируя их общественное сознание.

Мероприятие продолжили принятием в ряды Республиканского общественного объединения «Единой детской- юношеской организация «Жас Ұлан»», созданной по инициативе Елбасы Н.А. Назарбаева, лучших учеников отличившиеся в направлении спорт, знание, творчество.

В ходе мероприятия завязали галстуки молодым жасулановцам и поздравили их с напутственной речью аким района Канат Суюндыков, председатель ОФ «Uly Dala Global» Алтынбек Баяндин, первый заместитель председателя районного филиала партии «Нур Отан» Камиля Мугалова и другие приглашенные гости.

Финалом мероприятия был мини-концерт приуроченный ко Дню независимости Республики Казахстан и общая фотосессия участников и гостей мероприятия.