После бесед с руководством «Арселор Миттал Темиртау», порядка ста человек поднялись на поверхность

Ежедневно директоры шахт угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» спускаются в шахты для переговоров с бастующими шахтерами по 2-3 раза. 14 декабря, после бесед с руководством, порядка 100 человек поднялись на поверхность, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «АрселорМиттал Темиртау».

По последним данным в шахтах «Казахстанская», «Шахтинская», «Тентекская» и им. Ленина осталось более 400 человек. На других шахтах людей под землей нет. Ночью на шахту «Тентекская» приезжал генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон, директор по персоналу Анна Адом, заместитель директора по производству Рамеш Иер, первый заместитель министра инвестиций и развития Республики Казахстан Алик Айдарбаев, заместитель председателя комитета по труду Министерства труда Республики Казахстан Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, а также председатели профкомов «Коргау» всех шахт.

Директор по производству угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Танат Дауов: «Я сегодня спускался в шахты четыре раза и объяснял шахтерам, что сидеть под землей - это не выход, что нужно незамедлительно подниматься на поверхность и приступать к переговорам. Шахтеры начинают выходить. С шахты «Тентекской» сегодня лично я поднял на-гора 37 человек».

Напомним, 11 декабря стало известно, что около 200 шахтеров АО «АрселорМиттал Темиртау» не поднялись на поверхность.

Накануне ситуацию прокомментировала министра труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Шахтеры требуют 100% повышения заработной платы.

Вчера в кулуарах Мажилиса Парламента РК представитель Министерства внутренних дел РК заверил, что ситуация в Караганде, где бастуют шахтеры, «спокойная». Сейчас под землей находится более 600 работников. В «АрселорМиттал Темиртау» заявили, что готовы к переговорам при одном условии - если шахтеры поднимутся на поверхность.