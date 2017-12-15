Поддержка сельского микробизнеса и кооперации дает результаты

С начала активной работы по созданию сельхозкооперативов прошло чуть больше года, и сегодня количество объединенных мелкотоварных хозяйств увеличилось в разы.

За последние пять лет рост объемов ежегодного финансирования сельских жителей и сельхозтоваропроизводителей через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства увеличился в четыре раза.

В уходящем году Фонд принял участие в реализации Программы развития агропромышленного комплекса и Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. С помощью бюджетных и собственных средств Фондом выдано 12,6 тысяч займов на общую сумму более 45,2 миллиардов тенге. По сравнению с прошлым годом, рост объемов финансирования составил 10 миллиардов тенге.

Впервые за историю деятельности кредитный портфель Фонда, перешагнул 100-миллиардный рубеж и достиг 104 млрд тенге, количество активных заемщиков превысило 44 тысячи. Таким образом, за последние пять лет объем кредитного портфеля вырос практически в 5 раз, количество активных заемщиков – в 3 раза, ежегодный объем финансирования увеличился в 4 раза.

Основной акцент в деятельности Фонда по кредитованию сельских проектов сделан на исполнении поручения Главы государства по объединению мелкотоварных хозяйств и развитию сельхозкооперации.

Сегодня кредитная линейка Фонда представлена продуктами «Ынтымақ», «Береке», «Игілік», «Ырыс», «Егінжай», «Кәсіпкер», «Развитие интенсивного садоводства». Суммы займов по ним, в среднем, порядка 4 миллионов тенге, срок займа – до 7 лет, эффективная ставка вознаграждения – до 6,7% в год, действует льготный период до 2 лет.

Программы кредитования Фонда направлены на создание и развитие кооперативов по заготовке и сбыту мясной, молочной, плодоовощной продукции и кормов, семейных откормочных площадок, закуп и разведение сельхозживотных и птиц, семейных молочно-товарных ферм.

Некоторые кооперативы приступили к решению вопросов самостоятельной переработки продукции. Так, например, в Мартукском районе Актюбинской области СПК «Коминтерн» установил линию по переработке молока. Это один из давних партнеров Фонда в регионе. Ранее хозяйство было профинансировано по программе породистого преобразования на покупку КРС мясного направления. В прошлом году средства были выданы на приобрение молоковоза. В этом году кооператив прокредитован в размере 38 миллионов тенге в рамках программы «Ынтымақ» на закуп линии по переработке молока.

В целом, при поддержке Фонда в уходящем году профинансировано 160 пунктов приема молока, 70 убойных пунктов, закуплено для откорма более 100 тысяч голов КРС, для семейных молочных ферм - более 28 тысяч КРС, приобретены 51 молоковоз и 42 рефрижератора.

В формате кооперации в южных регионах страны Фондом реализуются 12 проектов по развитию интенсивного садоводства. Общая площадь садов составляет 600 гектаров. При выходе на полную мощность прогнозируется ежегодное производство более 32 тысяч тонн яблок.

С начала активной работы по созданию сельхозкооперативов прошло чуть больше года, и сегодня количество объединенных мелкотоварных хозяйств увеличилось в разы. При участии Фонда в этом году было создано 544 кооперативав, объединивших 19 тысяч личных подсобных хозяйств. На их финансирование направлено более 25 миллиардов тенге.

В следующем году работа по финансированию сельхозтоваропроизводителей и жителей сельской местности будет продолжена. Планируется выдача займов на сумму более 45 млрд тенге. Будет продолжена работа по кредитованию сельских проектов, направленных на развитие кооперации, а также в рамках Программы продуктивной занятости.