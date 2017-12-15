Из желудка мангыстауской школьницы извлекли 30-сантиметровый комок волос
Расстройство чаще всего встречается у девочек, которые излишне нервничают и в какие-то моменты начинают жевать свои длинные волосы и проглатывают некоторые кусочки.
Об операции рассказал Талгат Мукантаев, заведующий отделением видеоэндоскопической хирургии Мангистауской областной больницы (МОБ), передает Zakon.kz со ссылкой на "Лада".
Две недели назад у подростка после приема пищи началась рвота. При ультразвуковом исследовании в желудке выявили плотный комок волос.
- Ком настолько спрессовался, что в желудке у девочки практически не осталось свободного места. Примерно один раз в три года к нам такие пациентки поступают. Но трихобезоар такого крупного размера мы встречаем впервые. Сейчас девочка чувствует себя нормально. На время ей установлен зонд. К выписке пациентку готовим через неделю, - прокомментировал Талгат Мукантаев.
Полостную операцию провели 13 декабря.
Трихобезоар — плотный конгломерат в желудке, в некоторых случаях переходящий в начальный отдел тонкого кишечника, состоящий из проглоченных волос, желудочной слизи и частиц пищи. Образуется постепенно, на протяжении нескольких месяцев и даже лет. Расстройство чаще всего встречается у девочек, которые излишне нервничают и в какие-то моменты начинают жевать свои длинные волосы и проглатывают некоторые кусочки. Со временем те скапливаются в желудке.
Фото с сайта tagweb.ru
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