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Можно ли проносить с собой напитки и еду в аквапарки

15 декабря 2017, 11:26

Недобросовестная конкуренция запрещается.

Можно ли проносить с собой напитки и еду в аквапарки, чем это регламентировано? И куда можно пожаловаться, если такой запрет установлен администрацией аквапарка? С такими вопросами обратилась казахстанка к министру национальной экономики РК Т.Сулейменову на сайте dialog.egov.kz, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил министр в своем ответе, согласно пункту 1 статьи 177 Предпринимательского Кодекса недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ. Недобросовестная конкуренция запрещается.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 177 Кодекса к недобросовестной конкуренции относятся, в том числе реализация (приобретение) товара с принудительным ассортиментом.

Согласно статье 183 Кодекса реализацией товара с принудительным ассортиментом являются любые действия продавца по установлению дополнительных требований или условий при реализации товара, которые ущемляют права потребителя и которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета сделки.

«Таким образом, в случае, если аквапарк обязывает Вас одновременно вместе с услугой по развлечению (бассейн и др.) приобретать, в том числе напитки и еду, такие действия могут содержать в себе признаки недобросовестной конкуренции», - говорится в ответе.


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