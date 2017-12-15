Можно ли проносить с собой напитки и еду в аквапарки, чем это регламентировано? И куда можно пожаловаться, если такой запрет установлен администрацией аквапарка? С такими вопросами обратилась казахстанка к министру национальной экономики РК Т.Сулейменову на сайте dialog.egov.kz, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил министр в своем ответе, согласно пункту 1 статьи 177 Предпринимательского Кодекса недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ. Недобросовестная конкуренция запрещается.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 177 Кодекса к недобросовестной конкуренции относятся, в том числе реализация (приобретение) товара с принудительным ассортиментом.

Согласно статье 183 Кодекса реализацией товара с принудительным ассортиментом являются любые действия продавца по установлению дополнительных требований или условий при реализации товара, которые ущемляют права потребителя и которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета сделки.