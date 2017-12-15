Распространению идей экстремизма способствуют их активная пропаганда, когда наряду с традиционными методами представителями экстремистских течений широко используют современные технологии, в первую очередь сеть Интернет, сообщает Zakon.kz (Продолжение. Материал предоставлен ОФ ИКГ «Перспектива»).

Социальные сети предоставляют широкие возможности для пропаганды экстремистских взглядов. Размещаемая личная информация дает возможность для целенаправленного распространения материалов, рекламы групп, определенной возрастной группы пользователей для оказания максимального на них влияния. К тому же большую часть подписчиков социальных сетей составляет молодежь, представляющая благодатную почву для продвижения идей религиозного экстремизма из-за внушаемости данной группы лиц.

Корме того, отсутствует эффективная цензура. Учитывая скорость и масштабы распространения экстремисткой литературы, фото- и видеоматериалов в социальных сетях правоохранительные органы не успевают реагировать, не получая вовремя информацию о наличии данных материалов в Сети.

Также при политическом экстремизме помимо информационных функций социальные сети могут выполнять функции по организации и координации массовых акций, имеющих своей целью открытую конфронтацию законно избранной власти.

Через наиболее популярные социальные сети Facebook, Twitter, ВКонтакте, мессенджер Telegram идет массированный поток пропаганды со стороны экстремистских структур. При этом пропагандистские материалы подготовлены на русском языке, изготовлены на очень высоком техническом уровне, адаптированы под все виды носителей и очень активно раскручиваются.

Информационные ресурсы сторонников традиционного ислама проигрывают радикалам. Большинство крупных молодёжных мусульманских групп, созданных в социальных сетях и насчитывающих несколько миллионов человек, находятся под влиянием салафитской идеологии.

Одну публикацию с призывом к вооруженному джихаду, размещенную террористами в популярных социальных сетях - от Facebook до WhatsApp, - за сутки просмотрело свыше двух миллионов человек.

В качестве коммуникативной площадки в сети Интернет для организации взаимодействия с потенциальными членами террористами также используются авторские блоги и интернет-форумы, в которых общение между пользователями организовано в свободной форме, а граница между производителями и потребителями информации стёрта.

При этом сайты экстремисткой направленности позиционируют себя как «истинно» суннитские. К примеру, один из таких ресурсов в русскоязычном сегменте интернета является сайт одной террористической организации, в «шапке» которого помещено слово «Аллах», на другом аналогичном сайте в заголовке имеются слова «неискаженная информация об исламе».

Генеральная прокуратура Республики Казахстан опубликовала список признаков поведения человека, ставшего жертвой вербовки религиозных экстремистов:

- Изменились привычки. Много времени уделяет чтению религиозных книг и молитвенных текстов.

- Изменились интересы. Он меньше интересуется семейными делами, становится равнодушным к общению с родными и друзьями, к работе и учебе.

- Изменился образ жизни. Несмотря на то, что общение с друзьями и коллегами по работе ограничено, появилось множество телефонных звонков, писем, происходит увеличение количества встреч в неделю (собраний, семинаров и пр.). Возможны поездки по стране и за границу, не связанные с работой;

- Изменилось поведение. Неадекватно или агрессивно реагирует на повседневные и привычные вещи.

- Изменились взгляды. Эмоционально и агрессивно реагирует на суждения и мнения окружающих людей по теологическим вопросам. Старается в качестве истинно верной навязать свою точку зрения.

- Изменились денежные траты. Происходит неоправданное увеличение денежных затрат, карманных расходов (у детей).