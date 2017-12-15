В Казахстане разрабатывают механизмы признания непрерывного образования

С развитием инновационных технологий знания устаревают и теряют свою актуальность каждые несколько лет. В таких условиях люди все чаще делают выбор между традиционным академическим образованием и непрерывным обучением в процессе трудовой деятельности в пользу последнего. Может ли непрерывное образование, ставшее уже мировым трендом, быть применимо и признано в нашей стране? Об этом подробнее рассказала специалист по Национальной системе квалификаций Проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» Зауреш Бейсенова.

-Применима ли концепция непрерывного образования в Казахстане?

-Да, эта концепция вполне применима для нашей страны. Начиная с 2012 года в Казахстане развивается национальная система квалификаций, была разработана Национальная рамка квалификаций, которая состоит из требований к уровням знаний и навыков, а также личностных и профессиональных компетенций. Для эффективной работы рамки квалификаций необходимо, чтобы все заинтересованные стороны понимали ее предназначение. Кроме того, важна законодательная поддержка новых форм кооперации образования и производства.

-Насколько концепция непрерывного образования жизнеспособна в наших условиях?

-Однозначно, концепция приживется в наших условиях. Как мы знаем, образование у нас традиционно играет ключевую роль, а рынок труда и рынок образовательных услуг постоянно реформируются. Сегодня ведется разработка профессиональных стандартов, направленных на устранение разрыва между рынком труда и рынком образования. Содержание образовательных программ должно разрабатываться в соответствии с ожидаемыми результатами обучения, а результаты обучения следует планировать с учетом уровней Национальной рамки квалификаций.

- Какие формы признания результатов обучения существуют?

-Выделяют две формы признания результатов обучения: сертификация и валидация. Сертификация – это элемент формального обучения, официальное признание институционального приобретения образования. Валидация учитывает все формы обучения, в том числе неформальные. Ее смысл заключается в том, чтобы сделать любое обучение «видимым» и признать ценность знаний, приобретенных вне учебных заведений.

-Какие механизмы признания неформального образования существуют в мировой практике?

-Сегодня многие страны уже имеют стратегии и практики, позволяющие идентифицировать результаты неформального обучения. Так, в Корее действует образовательная система, которая официально признает различные типы образовательного опыта. Эта система позволяет человеку учиться в любое время и в любом месте, а также с любой скоростью. Международный опыт показал, что с ростом потребности общества в постоянном получении или обновлении знаний стали вводиться методы и институты оценки и признания образования, полученного при неформальном обучении.

-При приеме на работу в подавляющем большинстве случаев наличие диплома о высшем образовании является обязательным, но при этом выпускников вузов не спешат принимать на работу, ссылаясь на отсутствие опыта. Позволит ли признание неформального образования устранить это противоречие?

-Нынешние дипломы о высшем образовании работодателю не дают представления о способностях кандидата. Неформальное образование направлено на выявление полного диапазона имеющихся квалификаций и знаний соискателя, вне зависимости от того, где они были приобретены. Соответственно, это повлияет на конкурентоспособность и расширение возможностей трудоустройства.

-Если механизмы признания неформального образования будут полноценно работать, не приведет ли это к полному отказу от традиционного, академического образования?

-В 2007 году Европейский центр развития профессионального образования провел исследование с целью оценить уровень внедрения в практику предложенных принципов и методов признания результатов неформального образования. Исследование показало, что признание неформального образования не приводит к полному отказу от традиционного, академического образования, а наоборот, расширяет доступ всех граждан к обучению в течение всей жизни.

-Зачем терять годы в университете, если можно закончить курсы и продолжить повышать свою квалификацию уже в процессе трудовой деятельности?

-Для квалифицированного специалиста необходимо как формальное образование, так и неформальное. Формальное – это фундамент, а неформальное – это уже накопленные слои дополнительных знаний, которые впоследствии помогут человеку лучше развить его способности и навыки.

-Как признание неформальных знаний планируется осуществлять в Казахстане?

-Казахстан находится в поиске оптимальной модели неформального обучения и признания квалификаций. В отличии от зарубежного опыта, в нашей стране понятия неформального и спонтанного обучения пока не имеют правового статуса.

-Как скоро механизмы признания неформального образования начнут работать в Казахстане? Что для этого уже сделано на сегодняшний день?

-В рамках проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест», реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения РК при технической и финансовой поддержке Всемирного Банка, в 2017 году обновлена методика разработки профессиональных стандартов и начата разработка 70 профессиональных стандартов. С 2018 года мы планируем приступить к разработке инструментов оценки для признания неформального и информального обучения с учетом международного опыта. Но надо иметь в виду, что процедуры признания должны быть качественными и вызывать доверие общества.