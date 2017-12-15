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Президент подписал поправки в соглашение о займе МБРР на проект дорог «Юг-Запад»

15 декабря 2017, 13:41

Письмо-соглашение составлено в Астане 26 сентября 2017 года.

Главой государства подписан Закон РК «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития относительно поправок №2 к Соглашению о займе №7681-KZ (Проект развития автомобильных дорог Юг-Запад: Международный транзитный коридор Западная Европа-Западный Китай (ЦАРЭС 1b и 6b)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Вносимые поправки в соглашение о займе предусматривают включение дополнительных участков дороги: Курты–Бурылбайтал (85 км) и Курты–Бурылбайтал (96 км). Это второе письмо-соглашение к договору о займе между Казахстаном и МБРР по проекту развития дорог Юг-Запад: международный транзитный коридор Западная Европа–Западный Китай (ЦАРЭС 1b и 6b). Оно составлено в Астане 26 сентября 2017 года.

Реконструкция участков дороги Курты–Бурылбайтал обеспечит возможность создания эффективной автодорожной инфраструктуры транспортной системы и будет способствовать повышению транзитного потенциала страны. Реализация проектов предусмотрена госпрограммой инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы.

Фото: vestipmr.info


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