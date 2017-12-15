Нигматулин наградил депутатов Мажилиса за заслуги в госдеятельности

Депутаты награждены орденами «Парасат», «Құрмет», а также медалями и грамотами.

Накануне Дня Независимости в Мажилисе наградили депутатов и сотрудников Аппарата государственными наградами, присвоенными Указом Президента. От имени Главы государства госнаграды вручил Председатель Палаты Нурлан Нигматулин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Вручая награды, Спикер Мажилиса отметил значимость нынешнего года для нашей страны.

- Мы приступили к полномасштабной кардинальной экономической, политической и духовной модернизации Казахстана. Поступательная реализация президентской программы Пяти институциональных реформ, получившей законодательную поддержку депутатского корпуса, создает все условия для уверенного продвижения Казахстана в 30-ку самых развитых государств мира, - сказал Н.Нигматулин.

Как отметил Спикер Мажилиса, о признании мировым сообществом инициатив Лидера Нации Нурсултана Назарбаева свидетельствует и избрание Казахстана непостоянным членом СБ ООН, проведение в Астане всемирной выставки ЭКСПО-2017.

- Все победы Казахстана – это, несомненно, результат самоотверженного, кропотливого труда всех казахстанцев под руководством нашего Елбасы Нурсултана Назарбаева, - сказал Н.Нигматулин.

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами награды получили: орден «Парасат» - депутат Мажилиса Владислав Косарев, орден «Құрмет» - депутаты Мажилиса Кожахан Жабагиев, Валихан Кайназаров, Куралай Каракен, Бакытгуль Хаменова, а также заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Ержан Нукежанов, заведующий отделом Аппарата Мажилиса Асылбек Кубаш.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены заслуги депутатов Мажилиса Гульнары Бижановой, Снежанны Имашевой, Сергея Симонова.

Почетную грамоту Республики Казахстан получила заведующая отделом Аппарата Мажилиса Зауре Иманбергенова.