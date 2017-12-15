Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Какая погода будет в Казахстане в праздничные дни

15 декабря 2017, 14:43

Антициклон удержит морозную без осадков погоду.

Отрог холодного и мощного Сибирского антициклона будет определять погоду в праздничные и выходные дни на всей территории Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Погода ожидается преимущественно без осадков с ночными туманами и по-настоящему зимней температурой.

В северных, центральных и восточных областях ночью уже температура будет местами ниже 30 градусов мороза. И на всей территории Казахстана в эти дни предполагается температура ниже климатической нормы на 2 - 5 градусов.

Фото: kurer-sreda.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...