Какая погода будет в Казахстане в праздничные дни
Антициклон удержит морозную без осадков погоду.
Отрог холодного и мощного Сибирского антициклона будет определять погоду в праздничные и выходные дни на всей территории Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Погода ожидается преимущественно без осадков с ночными туманами и по-настоящему зимней температурой.
В северных, центральных и восточных областях ночью уже температура будет местами ниже 30 градусов мороза. И на всей территории Казахстана в эти дни предполагается температура ниже климатической нормы на 2 - 5 градусов.
Фото: kurer-sreda.ru
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