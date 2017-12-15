Вопросы применения госязыка при отправлении правосудия обсудили в Акмолинском облсуде

За 11 месяцев судами области рассмотрены 15 424 административных дела, из которых только 943 дела поступили на государственном языке.

В Акмолинском областном суде в предверии празднования Дня Независимости Казахстана на заседании «круглого стола» обсудили роль и значимость государственного языка и его применения в сфере отправления правосудия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отметил председатель областного суда Досжан Амиров, мероприятие проводится в целях реализации основных положений программной статьи Президента РК Н.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и отметил, что за 26 лет Независимости Казахстана в правоохранительных, судебных и государственных органах применение государственного языка не достигло должного уровня и привел некоторые статистические данные.

Так, за 11 месяцев 2017 года судами Акмолинской области рассмотрены 15 424 административных дела, из которых только 943 дела поступили на государственном языке (6,7 процента), а по 98-ми делам постановлениями судов изменен язык судопроизвоства на государственный. Рассмотрены 35 824 гражданских дела, из них 1 671 дело на государственном языке (4,7 процента), постановлениями судов по 47-ми делам изменен язык на государственный.

Рассмотрены 2 213 уголовных дел, из которых 64 дела поступили на государственном языке. Хотя к уголовной отвестственности привлекались 873 человека казахской национальности, что составляет 41 процент от числа привлеченных лиц, лишь 2,9 процента уголовных дел рассмотрены на государственном языке. В отношении данных 873 граждан уголовные дела следственным отделам можно было расследовать на государственном языке – подчеркнул председатель областного суда.

Также он отметил, что государственные органы при обращении в суды подают исковые заявления на русском языке, игнорируя государственный язык. Например, из 9 734 исковых заявлений от государственных органов, поступивших в суды области за 11 месяцев текущего года, лишь 167 заявлений поданы на государственном языке, что составляет 6,9 процента.

«В чем проблема и какие препятствия имеются при применении государственного языка? Проблемы в применении государственного языка не должно быть!» – заключил Д.Амиров.

С приветстсвенной речью также выступила заместитель директора республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш.Шаяхметова Оразкүл Асанғазы, отметив, что языковая политика должна обеспечивать полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства в стране.

Она подчеркнула, что первые руководители на местах должны создать условия для полномасштабного применения государственного языка во всех сферах общественной жизни и в своей деятельности. Обращаясь к участникам «круглого стола», О.Асанғазы напомнила о том, что в республике созданы все условия для развития государственного языка, а знать государственный язык и быть патриотом своей страны это обязанность каждого гражданина Казахстана.

Подводя итоги обсуждений, председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров ознакомил участников «круглого стола» с проектом резолюции, которая была одобрена слушателями и принята к реализации.

Согласно принятой резолюции, в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», участники «круглого стола» запланировали проведение ряд совместных мероприятий по образовательно-обучающей и исследовательской работе, пропаганде и разработке методических материалов по применению государственного языка, взяли обязательство о направлении материалов в суды на государственном языке, увеличить количество рассматриваемых дел в судах на государственном языке, обеспечить качество предоставляемых переводческих услуг и другое.