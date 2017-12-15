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Российские депутаты выполнили обещание 2003 года

15 декабря 2017, 16:31

Обещание повысить МРОТ до прожиточного минимума содержалось в предвыборной программе «Единой России» 2003 года.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, следует из базы данных нижней палаты парламента.

С 1 января 2018 года МРОТ устанавливается на уровне 85 процентов от прожиточного минимума и составит 9 489 рублей, а с 1 января 2019 года будет приравнен к размеру прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Обещание повысить МРОТ до прожиточного минимума содержалось в предвыборной программе «Единой России» 2003 года.

В мае председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что МРОТ и размер прожиточного минимума сравняются в течение двух лет. В сентябре кабмин одобрил поэтапное повышение МРОТ.

В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум в России, согласно данным системы «Гарант», составил 10 328 рублей. Во второй квартале он был на рубль больше — 10 329 рублей, в первом квартале — 9 909 рублей.

Минимальный размер оплаты труда в стране на 1 июля 2017 года составлял 7 800 рублей.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости.


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