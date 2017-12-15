Инвестиционные споры в РК

Как известно, в целях реализации институциональных реформ, определения правовых и экономических основ стимулирования инвестиций с 1 января 2016 года суд города Астана рассматривает по первой инстанции инвестиционные споры с суммой инвестиций менее двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя и иные споры между инвесторами и государственными органами, связанными с инвестиционной деятельностью инвестора с участием иностранного юридического лица (его филиала, представительства), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан; юридического лица, созданного с иностранным участием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат иностранному инвестору; инвесторов при наличии заключенного контракта с государством на осуществление инвестиций.

За 11 месяцев 2017 года в суд города Астаны поступило 125 заявлений, тогда как в 2016 году 73, что на 58% больше, вынесено решений 49, против 29 решений за прошлый год, увеличение на 59%.

От общего количества поступивших заявлений, большая часть исков связана с деятельностью иностранных инвесторов 50,5%, отечественных инвесторов- 49,4%.

К примеру, ТОО «П» обратилось в суд с заявлением к РГУ «Департамент государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» об отмене уведомления о результатах налоговой проверки в части доначисления платежей по возмещению исторических затрат за период с 1 января по 31 декабря 2013 года, мотивируя свои требования следующим. Департамент провел документальную налоговую проверку по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет по вопросам исполнения налогового обязательства по отдельным видам налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет; платеж по возмещению исторических затрат за период с 1 января 2010г. по 30 сентября 2015г. По результатам проверки товариществу вручено уведомление о начислении сумм по возмещению исторических затрат и пени с 1 января 2013 года. Заявитель считает, что возмещение исторических затрат необходимо производить с 1 января 2014 года.

Судом установлено, что согласно условиям контракта на недропользование исторические затраты выплачиваются в доход бюджета Республики ежеквартально равными долями, начиная с 6 календарного года периода добычи в течение 10 лет. При этом календарный год - означает двенадцать последовательных месяцев по григорианскому календарю, начинающийся первого января и заканчивающийся тридцать первого декабря того же года.

Товарищество перешло к этапу добычи по месторождению с 1 октября 2008г., следовательно, этот период вошел в календарный год с 1 января по 31 декабря 2008г., поэтому 2008 год считается первым календарным годом периода добычи, 6 календарным годом- 1 января 2013 года. В этой связи, суд отказал в удовлетворении требований товарищества.

Согласно Экологическому кодексу, эмиссии в окружающую среду допускаются в пределах установленных лимитов, то есть нормативных объемов эмиссий в окружающую среду, устанавливаемых на определенный срок и в зависимости от категории объекта уполномоченным органом в области охраны окружающей среды либо местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы. Природопользователи, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, в результате которой допускаются эмиссии в окружающую среду, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 69 ЭК, обязаны получить лицензию и (или) экологическое разрешение на специальное природопользование. Осуществление хозяйственной и иной деятельности без экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду либо при несвоевременном оформлении такого разрешения влечет ответственность, предусмотренную экологическим законодательством.

Решением суда города Астаны отказано в удовлетворении заявления ТОО «N» к РГУ «Департамент государственных доходов по Карагандинской области» о признании незаконным и отмене уведомления о начислении платы за эмиссии в окружающую среду и пени.