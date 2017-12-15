Конституционная реформа открыла новую страницу в политико-правовом развитии государства - Мами

В Конституционном Совете РК состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС РК.

В мероприятии приняли участие председатель и члены Конституционного Совета, работники аппарата, а также представители правоохранительных, иных государственных органов и приглашенные лица.

Председатель Конституционного Совета К. Мами отметил, что конституционная реформа, проведенная в этом году по инициативе Елбасы, открыла новую страницу в политико-правовом развитии государства. Реформой расширен перечень особо охраняемых неизменных конституционных ценностей. К их числу, наряду с унитарностью, территориальной целостностью республики и формой ее правления, отнесены независимость государства, а также основополагающие принципы деятельности республики, заложенные основателем независимого Казахстана, Первым Президентом - Елбасы, и его статус.

О значимости независимости как незыблемой ценности и достижениях страны за годы суверенного развития сказал член Конституционного Совета И. Меркель: «Для любого народа государственность - важнейшее условие существования. От государственности, от ее благотворного развития зависит его судьба, настоящее и будущее, возможность развития и процветания. Независимость — самая священная ценность для всех казахстанцев».

Своими решениями Конституционный Совет внес серьезный вклад в обеспечение государственной независимости республики. С момента образования Конституционным Советом даны официальные разъяснения конституционных норм о независимости и суверенном праве государства; о конституционных основах государственности; о территориальной целостности; о неприкосновенности границ и неотчуждаемости территории; об унитарности государства и президентской форме правления; о единстве народа и государственной власти; о гражданстве; о государственном языке и многих других.

В дальнейшем укреплении государственности, по мнению И.Меркеля, большую роль играют фундаментальные идеи Елбасы, содержащиеся в его программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Начатые масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания, что является залогом достижения наших конечных целей.

В рамках мероприятия прошло чествование экс-председателя Конституционного Совета И.Рогова. Поздравляя своего предшественника с назначением на должность заместителя Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики, К. Мами отметил, что знает И.Рогова как настоящего патриота Казахстана, талантливого ученого-педагога, государственного деятеля, внесшего весомый вклад в становление и укрепление правовых основ современной казахстанской государственности, чей профессионализм и многолетний опыт плодотворной работы на высоких государственных должностях по праву снискали непререкаемый авторитет среди коллег и общественности.

От имени Конституционного Совета И.Рогову была вручена ведомственная награда - медаль «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» (За вклад в укрепление конституционной законности).

В ходе чествования выступили представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и других структур, которые также отметили огромные заслуги И.Рогова в разработке концепции формирования и дальнейшего совершенствования национальной правовой системы.

В преддверии праздника ряд сотрудников Конституционного Совета награжден государственными и иными наградами.

Медали «Ерен еңбегі үшін» удостоена Есенгалиева Айжан Койшибаевна, главный консультант аппарата Конституционного Совета.

Кроме того, памятным знаком Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств «МПА СНГ. 25 лет» награжден член Конституционного Совета Р. Мукашев.

В завершении торжественного собрания Председатель Конституционного Совета К. Мами еще раз поздравил всех с наступающим национальным праздником и пожелал всем крепкого здоровья, успехов и процветания.