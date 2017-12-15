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Китаянка дважды меняла iPhone X, потому что он путал её с подругой

15 декабря 2017, 17:32

Самый дорогой смартфон Apple не различает азиатов и снимает блокировку перед каждым похожим человеком.

Жительница китайского города Нанкин дважды возвращала iPhone X в магазин из-за некорректно работающего сенсора Face ID. По словам женщины, смартфон смогла разблокировать похожая на неё подруга, сообщает Life.

Китаянка по фамилии Ян в первый раз сдала свой iPhone X в магазин по совету техподдержки Apple. Женщина пожаловалась, что сенсор Face ID реагирует на её подругу, тогда как Ян удаётся с трудом разблокировать смартфон. Сотрудники купертиновской компании обвинили во всём бракованный датчик и вручили китаянке новый аппарат.

Женщина настроила второй iPhone X и ради эксперимента дала его подруге. Она очень удивилась, когда увидела, что женщина снова обманула систему Face ID. Тогда обе китаянки пошли в магазин, где продемонстрировали некорректную работу системы смартфона.

По словам Apple, сенсор Face ID работает намного точнее разблокировки по отпечатку пальца и ошибается один раз на миллион случаев.

Фото: scmp.com.


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