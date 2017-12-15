В ЮКО открылась аллея медицинских работников

В Шымкенте накануне Дня Независимости Республики Казахстан в парке «Абай» впервые в нашей стране состоялось открытие аллеи медицинских работников. Данная аллея возведена в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» при поддержке областного управления здравоохранения и по инициативе общественного объединения медицинских работников «Оңтүстік». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Отметим, что аллея состоит из трех частей. На первом камне высечены выдержки из клятвы врачей. На втором камне – статуя первого казахского целителя Отейбойдака Тлеукабылулы, который прожил 95 лет и ушел из жизни 525 лет тому назад, оставив народу неугасаемое наследие, являясь выдающейся личностью в сфере здравоохранения. Третий камень предназначен для медицинских работников, которые погибли, спасая здоровье и жизни других.

В мероприятии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, секретарь областного маслихата К.Балабиев, председатель областного совета ветеранов Ж.Мауленкулов, первый заместитель председателя филиала партии «Нур Отан» Н.Жолдасов, депутаты областного маслихата и ветераны медицинских работников, а также главные врачи городских и районных больниц, сотрудники и студенты высших и средних медицинских учебных заведений.

В своем выступлении глава региона поблагодарил всех, кто внес вклад в создание этого памятника и подчеркнул, что этот памятник является символом солидарности и единства всех медицинских Южного региона.

Стоит отметить, что аллея построена за счет спонсоров. В ее возведении внесли свой вклад знаменитый архитектор Аскар Мамырбаев, скульптор Абдикарим Ахметов и строитель Руслан Искаков.