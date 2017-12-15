80-летнего жителя Нальчика сняли с рейса в Актау и депортировали

Житель Нальчика, 80-летний Абдугаппар Алишев, отправился на историческую родину в Алматы. На обратном пути в Кабардино-Балкарию мужчину сняли с рейса в аэропорту Актау из-за отсутствия регистрации. Состоялся суд. Дедушку депортируют из страны на пять лет. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

Абдугаппар Алишев, родившийся, по его словам, в Алматы, отправился в южную столицу Казахстана, чтобы навестить могилы предков.

- Я позвонил дочке и попросил выслать деньги на билет в Алматы. Я хотел побывать на родине и навестить могилы предков. Я прилетел в Алматы 29 октября. Там я жил в разных общежитиях. Женщина по имени Салтанат помогала мне в поисках могил. К сожалению, мы ничего не нашли. Моя дочь, которая живёт в Норвегии, купила мне электронный билет на самолёт до Минеральных Вод. Рейс был Алматы – Актау – Минеральные Воды, - рассказал Абдугаппар Алишев.

По прибытию в международный аэропорт Актау мужчину, как он рассказал, сняли с рейса сотрудники пограничной службы КНБ РК.

Абдугаппара Алишева обвинили в нарушении миграционного законодательства Казахстана и задержали до выяснения обстоятельств.

- Мужчина прибыл в страну и не оформил временную регистрацию. За нарушение правил пребывания иностранцев в РК в отношении Абдугаппара Алишева составлен административный протокол и передан в суд для принятия решения. Мужчину мы определили в гостиницу, накормили и напоили. Конечно, он нарушил закон. Но мы тоже люди, его жаль. Он старый мужчина, страдает частичной потерей памяти. Мы купили ему билет в Минеральные Воды. Он улетит в субботу вечером, - сказала Гульшара Бастаубаева, начальник управления миграционной полиции ДВД Мангистауской области.

В пресс-службе областного суда сообщили, что у мужчины было три варианта: выдворение за пределы РК на пять лет, штраф или арест. В силу возраста мужчины его нельзя арестовать. Так как денег у Абдугаппара Алишева нет - он попросил отправить его обратно домой.

- Я не совершал никаких преступлений. Никого не убил, не зарезал. Я летел к себе домой. И тут меня снимают с рейса в незнакомом мне городе и говорят, что я нарушил закон. Показали мне какие-то бумаги. Увезли. Я же не преступник. Почему меня задержали? Я ничего не нарушал. Я летел домой по билету, который мне купила дочка. Всё законно, - считает путешественник.

Абдугаппар Алишев, по его словам, человек творческий — композитор, писатель и немного художник.

- Так получилось, что государство посчитало меня преступником. Я уже летел домой, и тут выходит такая ситуация. Ну ничего. Я презираю тех пограничников, которые меня сняли с рейса. Но я благодарен всем сотрудникам полиции и неравнодушным людям, которые помогали мне. Поселили в гостиницу, накормили, напоили. Купили новый билет домой. Актау мне понравился, люди тут хорошие. У Казахстана большое будущее, - заключил Абдугаппар Алишев.

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