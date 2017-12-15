Ж. Туймебаев: Независимость – это самая главная ценность нашего народа

В областном центре Южно-Казахстанской области – в городе Шымкенте, во Дворце торжеств «Туркестан» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 26-летию Независимости РК, на котором аким области Жансеит Туймебаев поздравил жителей региона с праздником. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

«День Независимости – великий праздник! Каждое государство начинает свой путь развития - именно с момента обретения Независимости. Наши предки в течение столетий мечтали о славном дне независимости и свободы. Они боролись за сохранение своей земли, бескрайней Великой Степи. Сегодня мы отмечаем самый важный праздник нашей страны - 26 годовщину Независимости! Мы напрямую связываем достижения нашей страны с именем Первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, с его мудрой и взвешенной политикой. День Независимости – наш общенациональный праздник. Пусть наша страна процветает в условиях единства и согласия», - сказал Ж. Туймебаев в своей поздравительной речи.

На торжественном собрании за заслуги перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, глава региона вручил государственные награды 74 южноказахстанцам. В частности, орденом «Айбын» III степени награжден руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям Н. Дербисов. Кроме того, орденом «Парасат» были награждены заместитель акима Южно-Казахстанской области У. Садибеков и советник генерального директора «Корпорация «Береке А» Р. Оспаналиева.

Наряду с этим, орденом «Құрмет» награждены директор ТОО «ЕвроРемонтСервис» Ж. Агабеков, артист областного театра сатиры и юмора У. Абдраимов, декан ЮКГУ им. М. Ауэзова С. Абдраимова, аким города Туркестан А. Усербаев, поэт Т. Кабылбек и ряд граждан.

Помимо этого, медали «Ерен еңбегі үшін» вручены директору ТОО «Тілеуберді» С. Батырбаеву, генеральному директору ТОО «Шымкент күрделі құрылыс» И. Буралкиеву, а ветерану труда М. Мамбетову и фельдшеру районной поликлиники города Арысь Н. Адильбековой вручены медали «Шапағат». В то же время, почетными грамотами были награждены артистка областной филармонии им. Ш. Калдаякова Г. Абуова, учитель средней школы №8 им. В. Комарова города Арысь С. Корчагина и другие граждане.

Торжественное мероприятие продолжилось музыкально-хореографической композицией «Тіршіліктің бастауы - Қазығұрт» в исполнении танцевальных коллективов «Казына» и «Шамсинур». Также свое творчество продемонстрировали артисты областного театра оперы и балета и областной филармонии им. Ш. Калдаякова. Завершилось мероприятие песней композитора А. Асанова «Мәңгілік ел үшін».

фотограф: Самат Мырзалиев