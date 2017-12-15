В связи с расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского месторождения было принято решение о переселении жителей двух населенных пунктов, попадающих в эту зону.

В январе для школьников, переехавших из сел Березовка и Бестау, откроет двери новая школа. Об этом в своем микроблоге в твиттере сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов, передает Zаkon.kz.

Березовка ауылының оқушыларына арналған жаңа мектеп қаңтарда жұмысын бастайды!

Новая школа для детей из Березовки начнет обучать с января 2018 года.

Good news for children and teachers from Berezovka village! A brand new school will be ready to start in January! pic.twitter.com/hxyYDll2nX — Altay Kulginov (@AltayKulginov) 14 декабря 2017 г.

В ходе рабочей поездки аким области А. Кульгинов посетил новую школу на 300 мест, построенную в селе Аралтал специально для школьников, переехавших из сел Березовка и Бестау. На строительство школы, которое было начато в августе прошлого года, выделено 850 млн тенге.

Также в городе Аксае завершено строительство двух девятиэтажных домов. Оба дома имеют шесть подъездов, каждый из которых оборудован пандусом для маломобильных групп населения. Количество квартир составляет 153, из них по 36 одно- и четырехкомнатных, 54 – 2-комнатных и 27 – 3-комнатных квартир. Дома абсолютно идентичны, хотя строительство вели разные подрядные организации. Одной из особенностей домов является автономная крышная котельная. Также при благоустройстве детской игровой площадки будет применено пока еще новое для Казахстана, но уже давно применяемое в Европе мягкое резиновое покрытие.

Аким области А. Кульгинов встретился с жителями сел Березовка и Бестау. Они поделились с ним своим мнением по поводу переезда и обустройства на новом месте. Стоит отметить, что переехавшие сельчане очень довольны своими новыми домами.

– Я пенсионер, переехал в новую двухкомнатную квартиру вместе с женой и сыном два дня назад. Нам все очень нравится. Она теплая, светлая, просторная, подъезд тоже удобный, можно коляски, санки оставить внизу. Мы благодарны нашему Президенту за такое жилье. Знаем, что аким области держал на постоянном контроле строительство этих домов, их качеством мы довольны, - сказал бывший житель села Березовка Байболат Алпейсов.

Напомним, что в связи с расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского месторождения было принято решение о переселении жителей двух населенных пунктов, попадающих в эту зону. Часть жителей сел Березовка и Бестау уже переехали в трех- и четырехкомнатные одноэтажные дома, построенные специально для них в селе Аралтал. Остальные жители этих населенных пунктов начали переезд в два 9-этажных дома в городе Аксае. Также им была выплачена положенная компенсация. Аким области в очередной раз подчеркнул, что 1 января 2018 года в этих селах не должно остаться ни одного жителя - переселение должно быть завершено до конца этого года.