В январе для школьников, переехавших из сел Березовка и Бестау, откроет двери новая школа. Об этом в своем микроблоге в твиттере сообщил аким ЗКО Алтай Кульгинов, передает Zаkon.kz.

Березовка ауылының оқушыларына арналған жаңа мектеп қаңтарда жұмысын бастайды!

Новая школа для детей из Березовки начнет обучать с января 2018 года.

Good news for children and teachers from Berezovka village! A brand new school will be ready to start in January! pic.twitter.com/hxyYDll2nX