"Торпедо" в гостевом матче обыграло "Рязань"

Усть-каменогорское "Торпедо" в гостевом матче ВХЛ обыграло "Рязань", сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственную результативну шайбу к воротам провел нападающий из США Таннер Соренсон.

Напомним, ранее в этот же день матч между казахстанской командой «Сарыарка» против «Бурана» завершился безоговорочной победой карагандинцев. Теперь после 33 матчей «Сарыарка» на пятом месте, «Торпедо» - на десятом. «Рязань» расположилась на 24 строке. «Буран» - 26 место.

17 декабря «Сарыарка» встретится с «Рязанью», «Торпедо» - с «Бураном».

Фото с сайта ХК "Торпедо"