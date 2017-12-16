Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В США опубликовали секретные материалы по делу Кеннеди

16 декабря 2017, 08:49

Ещё 88 материалов остаются неопубликованными, так как требуют специального дополнительного изучения.

Американские национальные архивы обнародовали ещё более трёх с половиной тысяч документов о расследовании убийства бывшего президента США Джона Кеннеди. Все материалы стали шестой и заключительной в этом году частью обнародованных данных по делу 35-го американского лидера.

— Полностью или частично опубликованы все документы, предусмотренные соответствующим законодательством от 1992 года. Для 88 неопубликованных материалов требуется дополнительное изучение специалистами Национальных архивов или других ведомств, — заявили представители архива.

Напомним, в октябре этого года президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать все ранее засекреченные материалы о далласской трагедии 22 ноября 1963 года. Первые 3,8 тысячи документов были обнародованы в июле.

Первоначально Трамп не хотел рассекречивать данные после того, как истёк 25-летний запрет о неразглашении информации по Кеннеди, подписанный ещё Джорджем Бушем — старшим. По сообщениям СМИ, президент опасался, что таким образом раскроются методы и способы работы ЦРУ, а также данные об участниках следствия, которые на этот момент ещё живы.

Фото: © REUTERS. Источник: Лайф


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...