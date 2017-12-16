В США опубликовали секретные материалы по делу Кеннеди

Американские национальные архивы обнародовали ещё более трёх с половиной тысяч документов о расследовании убийства бывшего президента США Джона Кеннеди. Все материалы стали шестой и заключительной в этом году частью обнародованных данных по делу 35-го американского лидера.

— Полностью или частично опубликованы все документы, предусмотренные соответствующим законодательством от 1992 года. Для 88 неопубликованных материалов требуется дополнительное изучение специалистами Национальных архивов или других ведомств, — заявили представители архива.

Напомним, в октябре этого года президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать все ранее засекреченные материалы о далласской трагедии 22 ноября 1963 года. Первые 3,8 тысячи документов были обнародованы в июле.

Первоначально Трамп не хотел рассекречивать данные после того, как истёк 25-летний запрет о неразглашении информации по Кеннеди, подписанный ещё Джорджем Бушем — старшим. По сообщениям СМИ, президент опасался, что таким образом раскроются методы и способы работы ЦРУ, а также данные об участниках следствия, которые на этот момент ещё живы.

Фото: © REUTERS. Источник: Лайф