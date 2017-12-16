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Видео со "спокойным" инструктором по вождению взорвало соцсети

16 декабря 2017, 08:52

Девушка переволновалась и забыла, где педаль тормоза.

В Сети набирает популярность видео с практических занятий московской автошколы, где девушка переволновалась и забыла, где педаль тормоза, пишет «Лайф».

На кадрах слышно, как в начале инструктор максимально вежливо и ласково разговаривает со своей ученицей, которая то и дело ошибается. Но как только они заезжают на горку и происходит необъяснимое, голос мужчины резко меняется, и инструктор начинает орать на неё матом. И непонятно, кто смешнее — глупенькая девушка или взбешённый инструктор.


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