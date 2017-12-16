В Северо-Казахстанской области в грандиозно новом формате отметили День Независимости РК

Во время торжественной церемонии Кумар Аксакалов от имени Президента Республики Казахстан вручил североказахстанцам государственные награды.

В Северо-Казахстанской области в грандиозно новом формате отметили День Независимости Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

В преддверии самого главного праздника страны во Дворце спорта собрались более полутора тысяч человек. Гостей торжества поздравил глава региона Кумар Аксакалов. Он отметил, что праздник символизирует новый исторический этап в становлении государственности.

«Под руководством Первого Президента - Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева Казахстан превратился в сильное и процветающее государство. Мир и стабильность в обществе стали надежным фундаментом поступательного развития нашей страны. Впереди у нас, несомненно, еще много новых свершений на пути к достижению главной цели - вхождения в 30-ку самых развитых государств мира», - подчеркнул Кумар Аксакалов.

Глава региона отметил и развитие области за время независимости. Северный Казахстан с каждым годом улучшает свои показатели во всех сферах экономики.

«За 11 месяцев в промышленности произведено продукции более чем на 201 млрд тенге. Наибольшие темпы роста производства достигнуты на предприятиях ЗИКСТО - в 3,3 раза, ПЗТМ - в 2,8 раз и Казнефтегазмаш - в 1,9 раза. С хорошими результатами завершилась уборочная кампания, обеспечен высокий валовой сбор зерна - объемом свыше 5,6 млн тонн. Безусловно, результаты большой работы, которая была проведена по всей области - это целиком и полностью ответственный труд каждого. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и счастья», - поздравил глава региона.

Во время торжественной церемонии Кумар Аксакалов от имени Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева вручил североказахстанцам государственные награды - ордена «Парасат», «Құрмет», «Еңбек даңқы» медали «Ерен еңбегі үшін». Медаль «Ерлігі үшін» посмертно была вручена отцу Нурислама Жумабекова, который погиб, спасая жизнь тонущего ребенка.

Почетными грамотами Республики Казахстан был отмечен труд работников предприятий и социальной сферы.

Одна из ярких награждаемых - руководитель ансамбля бального танца «Sensitive» Ольга Ростовщикова. Ансамбль является уникальным и единственным в Казахстане. Участники коллектива - дети с нарушением слуха. В преддверии Дня Независимости руководитель ансамбля бального танца «Sensitive» награждена медалью «Шапағат».

«Приятно получить от имени нашего Президента медаль за свою работу. Нет слов. Да, наш уникальный ансамбль существует уже 11 лет. В коллективе порядка 26 человек. Ребята участвуют в различных соревнованиях не только в Казахстане, но и за его пределами», - рассказала Ольга Ростовщикова.

Завершилось торжество уникально красочной концертной программой с участием звезды казахстанской эстрады Жанар Дугаловой и итальянского музыканта Сона Паскаля. Вместе с известными артистами выступили и лучшие танцевальные коллективы региона - ансамбли «Туған Жер», «Алуа», «Арай», студия танца «Куанамын». Лучшие коллективы региона подарили североказахстанцам зажигательные танцевальные и музыкальные номера.