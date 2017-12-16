55 карагандинцам вручили государственные награды и Почётные грамоты Президента Казахстана

15 декабря во Дворце культуры горняков прошло торжественное собрание, посвящённое Дню Независимости Казахстана. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов вручил государственные награды и Почётные грамоты Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны труда, депутаты, известные общественные деятели, учёные, артисты, спортсмены, учителя, лучшие работники промышленных объектов, сельского хозяйства, представители этнокультурных объединений, молодёжных организаций со всех городов и районов области.

- Завтра мы в 26-й раз отметим День Независимости. Этот день - сбывшаяся мечта многих поколений нашего народа. За годы независимости в стране произошли колоссальные преобразования. И жители нашего региона принимали активное участие в реализации задач, поставленных Главой государства. День Независимости был и остаётся главным праздником страны. Он символизирует все успехи и достижения нашей страны, нашего региона, каждого из нас. От всей души поздравляю всех жителей Карагандинской области с праздником! - сказал аким области Ерлан Кошанов в своей поздравительной речи.

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом «Парасат» награждены: ректор КарГУ имени академика Е. А. Букетова Еркин Кубеев и директор ТОО «Жараспай» Сеилхан Конырбаев.

Орденом «Курмет» наградили акима Темиртау Галыма Ашимова; директора КГКП «Областной противотуберкулёзный диспансер» Нояна Бидайбаева; ветерана труда, Почётного гражданина области Николая Дрижда; главу крестьянского хозяйства «Шанс» Игоря Жабяка; исполнительного директора ТОО «Казахмыс Энерджи» Ахата Календарева; ветерана труда Сагындыка Кожамсеитова; главу крестьянского хозяйства «Шыгыс» Шамиля Осина; директора Опорной школы на базе КГУ «Гимназия» города Балхаша Айман Тукбаеву и ветерана труда Жаксылыка Шоктаева.

Орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награждены: машинист котельного цеха ТОО «Караганда Энергоцентр» Жани Агадилов; плавильщик медеплавильного цеха Балхашского медеплавильного завода ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Валерий Аксёнов; участковый дробильщик шахты «Шахтинская» Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Болат Молдайтов; механизатор ТОО «Бірлік 2006» Мухаметкали Толебаев.

Почётного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» удостоились ветераны труда Жагыпар Алимханов и Рымбала Омарбекова.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» были награждены 18 человек, медалью «Шапағат» - 6 человек.

Были также вручены Почётные грамоты.

Праздничное торжественное собрание включало в себя и церемонию присвоения званий «Почётный гражданин области» трём карагандинцам - генералу армии Мухтару Алтынбаеву, заслуженному мастеру спорта, серебряному призёру Олимпийских игр 2004 года Геннадию Головкину и участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы Камали Дюсембекову.

Торжественное собрание завершил праздничный концерт с участием творческих коллективов области.