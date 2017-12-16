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В Актюбинской области полицейские спасли замерзших узбекистанцев

16 декабря 2017, 13:19

Автобус, ехавший из России в Узбекистан, сломался возле поселка Иргиз.

Полицейские спасли замерзших на трассе пассажиров автобуса граждан Узбекистана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

15 декабря на трассе Самара-Шымкент вблизи поселка Иргиз сломался автобус, следовавший из Российской Федерации в Узбекистан. Поломка могла обернутся трагедией: столбик термометра в степи показывал ниже 23 градусов мороза, был сильный ветер.

В автобусе находились 48 граждан Узбекистана, ехавшие с заработков из России. На место прибыли инспекторы Отделения административной полиции Иргизского ОП. Оценив обстановку, полицейские вызвали спецтехнику ЧС и, рассадив пассажиров, отвезли в пункт обогрева, установленный на трассе, где предусмотрен обогрев и горячий чай.

Фото пресс-службы ДВД Актюбинской области


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