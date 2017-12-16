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Полицейские нашли мумию и загадочную записку

16 декабря 2017, 13:38

Труп женщины за долгое время мумифицировался.

В московской квартире на улице Зеленоградской полицейские обнаружили женщину, превратившуюся в мумию, пишет Лента.ру со ссылкой на «МК».

Хозяйка квартиры по имени Вероника жила одна и работала провизором в аптеке. Она исчезла из поля зрения соседей еще в апреле 2015 года. Вскрыли квартиру только после того, как из-за потекшего холодильника залило квартиру снизу. Все прошедшее время в квартире женщины была открыта форточка, и труп буквально превратился в мумию.

Рядом с телом полицейские обнаружили записку. Там были даны посмертные указания. Также женщина написала, что в своей смерти просит винить директора аптеки, в которой работала.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости


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